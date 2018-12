- Det er trygt, at lægen kender mig og min familie

- Jeg deler den tilfredshed, ellers var jeg nok heller ikke blevet som patient i den samme praksis gennem så mange år. Og det går i arv, for i dag er jeg her ikke, fordi jeg skal undersøges, men fordi jeg er her med mit barnebarn, der skal til lægen. Så i vores tilfælde giver det god mening at tale om en familielæge, selv om der ikke kun er én.

- I begyndelsen var der kun en læge, så var der to, nu er der tre plus en læge under uddannelse. Men det fungerer godt. Jeg kommer primært hos Birgitte Ries Møller, men opstår der noget akut, kan man komme til hos en af de andre, som jo også kender én, fordi man er tilknyttet klinikken. Jeg synes, det er trygt, at man kender sin læge, og især at lægen kender mig, min familie og vores historie. Så føler man sig i gode hænder, siger Britta Pedersen.

- Hos Fionialægerne er de heldigvis ikke så gamle. Næsten fra begyndelsen havde jeg Klaus Ege Rasmussen som min læge. Han gik på pension for et års tid siden, så hvis de andre bliver ved lige så længe, som han gjorde, så holder de vist min tid ud. Så der er nok ingen fare, hvad dét angår, siger Britta Pedersen.

- Her skal man på den anden side lige huske at påskønne, at det rent faktisk er muligt at komme til lægen - det er i hvert fald bedre, end hvis der slet ingen læge var. Men det er en skam, hvis det tætte forhold og den indbyrdes kendskab til hinanden går tabt mellem patient og læge.

Hun har læst og hørt om de problemer, der er rundt omkring med at få yngre læger til at overtage de praksisser, som bliver ledige, når de ældre læger går på pension. Den udvikling synes hun ikke om, og hun synes, at det er ærgerligt, hvis mange lægepraksisser overtages og drives af regionerne med skiftende lægepersonale.

- Det er et gode for både patient og læge, at lægen kender familien, ofte tilbage i flere generationer. Det giver en indsigt og viden, man ikke altid kan finde i en journal, siger praktiserende læge Birgitte Ries Møller. Foto: Michael Bager

Godt for både læge og patient

Hendes faste læge i klinikken, Birgitte Ries Møller, er med sine 56 år den ældste af Fionialægerne, så for hende banker pensioneringen heller ikke på sådan lige med det første. Hun blev praktiserende læge for 16 år siden og har som sådan været med i de år, da den danske praksislæge-ordning for alvor har udviklet sig væk fra solo-lægeklinikkerne.

- Problemet er, at ikke ret mange yngre læger i dag kan se sig selv med egen klinik. De ønsker ikke at være alene, fordi de ser vanskelighederne med at holde en normal arbejdstid og have et normalt privatliv med ægtefælle og børn. De vil også gerne have sparring i det daglige arbejde og backup fra en kollega, når der er behov. Jeg synes, at det er ærgerligt, at der står lægepraksisser rundt omkring, der ikke kan sælges, men jeg synes også, at udviklingen med team-arbejde, som er virkeligheden her hos os, på en måde også er udtryk for fremskridt i det daglige praksisarbejde, siger Birgitte Ries Møller.

Hvis man organiserer sig rigtigt, kan man både fungere bedre som læge og opretholde et privatliv uden at blive flået i stykker, mener hun:

- Vi har organiseret os, så vi har vores faste patienter, men også kender kollegernes patienter. Vi har også altid en på udfarende vagt, altså besøg i patienternes hjem og besøg på plejehjem. Familielægen er vigtig, det vil sige det nære kendskab mellem læge og patient. Det er et gode for både patient og læge, at lægen kender familien, ofte tilbage i flere generationer. Det giver en indsigt og viden, man ikke altid kan finde i en journal.