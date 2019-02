Striden bilagt i Børnehuset Tusindfryd: Sang vil løse alle problemer

Blå og rød stue har besluttet at indlede alle lege i fællesrummet med en sang efter et forslag fra rød stues leder, Peter. Forslaget kommer ovenpå en anstrengt periode, hvor tonen har været hård mellem de to stuer.

Det har længe føget med grimme ord og mudderkast på legepladsen i Børnehuset Tusindfryd i Odense. Men nu ser det ud til, at striden kan bilægges. Sang skal løse alle problemer, fortæller lederen af rød stue, Lille Peter.

Striden mellem de forskellige stuer i børnehuset har ellers været meget håndfast. For nylig endte en helt almindelig og ret kedelig leg i børnehusets fællesrum med at vare i fem-en-halv-time, fordi børnene fra de forskellige stuer skændtes om, hvorvidt Lille Peter havde sagt grimme ting til Jane fra blå stue eller ej.

Men det er alt sammen fortid nu, for repræsentanter for de forskellige stuer er enedes om at bilægge striden. Fremover vil alle børnene tale pænt til hinanden og ikke sige ord som (censureret) og (censureret) samt (censureret). Og man må heller ikke længere rive andre i håret. Og slet ikke kaste sand i øjnene på hinanden på legepladsen.

Et vigtigt element i fredsplanen er, at man fremover vil indlede alle lege i fællesrummet med en sang.

- Det er en rigtig god idé. Det er en hyggelig måde at indlede vores lege på, fortæller Tommy fra grøn stue, der egentlig er kendt som lidt af en bølle på legepladsen, men som nu bakker helt og fuldt op om den nye plan.

En, som der hedder Alex, og som går i 0.A på skolen ved siden af børnehuset, er meget glad for, at børnene nu skal til at synge, før de skal lege, for det savnede han selv, da han gik på sort stue i Børnehuset Tusindfryd:

- Men det er altså sygt mærkeligt, at Lille Peter gerne vil være med til at synge nu, for dengang at jeg gik der, ville han slet ikke, nej. Han sagde bare nej og nej og nej og var smaddersur. Men det er godt, at ham og alle de andre inde på rød stue er blevet klogere. Selv om det fandme har taget lang tid, siger han og tilføjer:

- Undskyld.

Børnene er enedes om den sangbog, som man fremover vil anvende. Rød stue havde egentlig foreslået, at man skulle synge sange fra Arbejdersangbogen, men det ville børnene på blå stue slet ikke, nikke nej, være med til. De ville kun synge sange fra Højskolesangbogen - "og kun dem, som Grundtvig har skrevet", som Jane fra blå stue forklarede.

Nu har børnene i stedet indgået et kompromis om, at man kun vil synge sange fra "De små synger".

- Det er en sangbog, der rummer en dyb social indignation, siger Reza, der er fra Iran og går på Ekstremt Rød Stue.

- Tænk på "Sørens far har penge", der udstiller den enorme forskel mellem rig og fattig, hvor nogle har ko og kalv i vænge og hø og halm i lo, mens Lille far hverken har nogen penge eller en ko, siger han. Og uddyber:

- De blå er (censureret).

Som en konsekvens af den nye, gode stemning i børnehuset, har man i øvrigt besluttet at omdøbe det til Børnehuset Totusindfryd.