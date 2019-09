Kerteminde omdøber støjplaget gade til Rabalderstræde

Kerteminde bliver første fynske by til at hædre afdøde Kim Larsen. Kritikere hævder, det bare er for at undgå kostbar asfaltering af Renæssancehavnen.

(Publiceret første gang 5. oktober 2018) Både i Odense og København har der siden Kim Larsens død i søndags været talrige opfordringer til at opkalde en plads eller vej efter den folkekære sanger. Men nu bliver begge byer, hvor Kim Larsen har boet, overhalet indenom af Kerteminde. På mandag bliver den 200 meter lange brostensbelagte Hindsholmvej - også kendt som "Granittæppet" - ved en festlig ceremoni omdøbt til "Rabalderstræde".

8000 køretøjer dagligt Granittæppet blev indviet i 2013 som en del af Renæssancehavnen, og de 200 meter brosten passeres dagligt af op mod 8000 køretøjer. - De seneste fem år har vi fået talrige henvendelser fra beboere og forretningsdrivende om det lydtryk, gaden leverer. Da vi i aftes havde møde i miljø- og teknikudvalget, var vi alle stærkt berørte af Kim Larsens død, og vi talte længe om, hvordan vi i Kerteminde kunne gøre noget for at hædre sangeren. Da vi nåede punktet om Renæssancehavnens rabalder, ja, så løsningen jo lige for, siger udvalgsformand Jesper Hempler (SF).

- De prøver at snyde Kjeld Tornøe, der driver et mindre hotel beliggende tæt på Renæssancehavnen, er ikke imponeret: - De prøver bare på at snyde sig fra at asfaltere det lort, og i øvrigt har Kim Larsen slet ikke noget at gøre med Kerteminde, siger Kjeld Tornøe i en kommentar. Men det er helt forkert opfattet, mener udvalgsformand Jesper Hempler: - Det var jo Kim Larsen, der skrev den kendte sang "Min Amanda" til Rock-Nalle.

Gade kan ses og høres Politikerne i Kerteminde forventer, at turister fra hele Skandinavien vil komme for at se Rabalderstræde. Og for at høre. På den sydlige kørebane, altså den, der ligger tættest på havnen, vil man nemlig fjerne nøje udvalgte brosten, så der opstår 17 huller. Når en bil eller en lastbil ruller hen over gaden, vil der - ved en hastighed på 50 km/t - kunne høres 13 gange tonen D afbrudt af tre stigende toner og til slut et langt, hængende D. Hvert eneste køretøj vil på den måde afspille den ikoniske indledning til "Rabalderstræde".