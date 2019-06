Genial idé redder sankthans: Hekse sendes til Bloksbjerg ved stening

Tørke og afbrændingsforbud tvinger arrangører af sankthansbål til at gå nye veje. Og det er måske slet ikke så galt endda.

Publiceret første gang 23. juni 2018 Hvad gør man, når tørken aflyser en af de mest danske traditioner: At synge smukke sange i sommernatten, mens man brænder heksen af på bål? Jo, man finder da bare en anden middelalderlig henrettelsesmetode. - Da vi nu ikke kan brænde heksen af som vi plejer, har vi valgt at sende heksen til Bloksbjerg ved hjælp af stening. I stedet for at sidde på et kosteskaft i toppen af bålet, bliver hun gravet halvt ned i et hul og dækket med en sæk. I aften synger vi Midsommervisen som vi plejer, og når verset med hekse og trolde er afsluttet, er det tegn til, at børn og voksne må kaste sten mod heksen, forklarer Christian Trolkjær.

CO2-neutralt og styrkende Han er formand for den beboerforening, der hvert år arrangerer den store sankthansfest i Tusindårsskoven i Odense, og han ser mange fordele ved stening frem for afbrænding. - Stening kan forene folk med forskellig tro. Det giver god motion først at gå rundt at finde velegnede sten og derefter at kaste med dem, og så kan det gavne integrationsprocessen, siger Christian Trolkjær og uddyber: - Vi må jo ikke glemme, at for mange af vore nye medborgere vil det at være med til en stening vække minder om deres hjemlande. Og så er det i øvrigt CO2-neutralt.

Kritisk røst fra skoven Det er dog ikke alle, der bakker op om den nye metode. - Jeg er en kende skuffet over, at man ikke benytter afbrændingsforbudet til lige at stoppe op og overveje, om man skal fortsætte denne mærkværdige skik med at juble over, at en kvinde henrettes på grusom vis, siger Vigdis Druehyld. Hun bor i Tusindårsskoven, hvor hun driver en klinik med alternativ behandling, salg af urter og smådyr samt rundflyvninger.

For børnenes skyld Men kritikken preller af på arrangøren af aftenens sankthansstening: - Vigdis Druehyld har ret i, at vi bør tænke nye tanker. Og det gør vi jo også. Det ER da dumt at hænge fast i den samme metode år efter år, når der nu er så mange forskellige. Så jeg vil sige, at der med stening er kommet noget nyt og godt ud af den triste situation, at vi måtte aflyse bålet. Ikke mindst for børnenes skyld, siger Christian Trolkjær.