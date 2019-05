Efter succes med cannabis: Fynsk gartneri satser på kokain til USA

Store forventninger

I modsætning til cannabis er kokain endnu ikke lovliggjort til medicinsk brug, men det en mindre detalje, mener senior adviser Lars Henning Escobar fra konsulentfirmaet Green Growth Innovation Fund Funen.

- På verdensplan ligger det største marked for kokain til medicinsk brug i USA. Her er der en gigantisk efterspørgsel efter et rent og ensartet kvalitetsprodukt, der kan importeres på sikker vis fra et stabilt land, siger Lars Henning Escobar.