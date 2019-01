DF'ere anmeldt for æreskrænkelse: Kaldte rektor for politiker

Martin Henriksens anklage i ophedet radioprogram kan være overtrædelse af straffelovens paragraf 267. Viceborgmester i Nyborg også meldt til politiet i samme sag.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, er blevet meldt til politiet for overtrædelse af straffelovens paragraf 267 om æreskrænkelse, fordi han under en radiodebat beskyldte rektor for Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, for at være politiker. Beskyldningen faldt i en udsendelse på P1, hvor man diskuterede, at gymnasiet lader nogle somaliske piger få undervisning på skolen, selv om familien står til udvisning. Martin Henriksen var egentlig i gang med at beskrive, hvordan Nyborg-rektoreren pudser sin egen glorie i medierne, da han pludselig udbrød: "Du agerer som en politiker".

Meget ringeagtende - At anklage et andet menneske for at være politiker er groft ærekrænkende og noget af det mest ringeagtende, man kan udtrykke på det danske sprog. Ikke alene beklikker man ofrets troværdighed, man stigmatiserer hele ofrets familie med vidtrækkende konsekvenser, siger æresjurist Eva Færnæs fra Dansk Dokumentationscenter for Retskrænkelser, som står bag politianmeldelsen. Kritikere indvender, at Martin Henriksen jo selv er politiker, men den køber Eva Færnæs ikke: - Skulle der så også være tale om formildende omstændigheder, hvis anklager om økonomisk kriminalitet blev fremsat af en bankdirektør? spørger hun retorisk.

Viceborgmester også med Dagen efter erklærede Nyborgs viceborgmester, Carsten Kudsk (DF), at nu ville også han betragte rektoren som politiker. - Martin, du sagde det, vi er mange, der går rundt og tænker, skrev han i en kommentar på Facebook. Herefter blev også han meldt til politiet for æreskrænkelse.

Ekspert ikke overrasket En ekspert i god tone er ikke overrasket over politianmeldelserne: - Man kan gå rundt og tænke, hvad man vil, men hvis man i en debat trækker p-ordet, overskrider man en usynlig grænse for, hvad man kan tillade sig i det offentlige rum, siger Henny Marstal, der rådgiver erhvervsfolk i social medieadfærd. Hun kan kun komme i tanker om én anden anklage, der ville være mere krænkende: - Så skulle de have beskyldt rektoren for at opføre sig som en journalist.