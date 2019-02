Broken News: Trafikbøvl tvinger Black Army til at gå over til gåbusser

Opgravede veje, spærrede gader og overraskende ensretninger gav dårlig stemning efter begravelse, skriver klubformand i et vredt læserbrev.

- Mange af vore medlemmer er stærkt følelsesmæssigt påvirket af, hvordan byomlægningen ødelagde stemningen ved vores begravelsesoptog i onsdags. Det kan Odense ikke være bekendt.

Så skarpt udtrykker plantegrossist Bjarne Daabas, sig i et læserbrev til redaktionen.

Han er formand for fritids- og kampsportsklubben Black Army, som i onsdags ville vise et af sine afdøde medlemmer den sidste ære ved at køre i begravelsesoptog gennem byen.