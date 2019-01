Broken News: Seks kokkehuer til fynsk streetfood i verdensklasse

Mapak er verdensklasse, skriver københavnsk madanmelder om nyt streetfood-koncept udviklet af to fynske fædre med skolesøgende børn.

Af Søren Wohm, københavnsk madanmelder Drop al snak om vietnamesisk, afrikansk eller vestsamoansk streetfood. Vi har set - og smagt - fremtidens streetfood. Den kommer såmænd ovre fra Fyns Land, og konceptet hedder Mapak. Mapak har ikke noget fysisk serveringssted, hvilket er højst usædvanligt for en streetfood-joint, men Mapak er heller ikke som de andre. Mapak leverer kun ét produkt, kaldet en mapak, som man bestiller dagen før og får leveret på sin arbejdsplads i en boks af plast eller metal kaldet makassen. Boksen kan holdes på køl, men det er ikke strengt nødvendigt, understreger de to iværksættere, Karsten Indslev og Hans Jørgen Rise.

En gastronomisk lykkepose Mapakken præsenteres som en gastronomisk lykkepose. Spændende. Vi bestiller to mapakker, venter et døgn på modtagelsen og letter spændt på låget. Forretten er en klapsamma bestående af en form for paté holdt i spænd af to stykker rubrø. Man kan indtage klapsammaen med fingrene og den er uventet blød at bide i. I pateen gemmer sig en lille overraskelse i form af ristede løg, der er fermenteret under pres natten over og derved har absorberet smag fra såvel pateen som de sarte flager af flamberet skorpe. Absolut verdensklasse.

Udviklet af skolebørn Næste ret kaldes makrelma. Denne gang anrettet på et enkelt stykke rubrø. Et genialt koncept, hvor man så at sige spiser tallerkenen samtidig med retten. Fisken er industrielt findelt og kan kun lige anes i den overvældende smag af pureret tomat. Retten har et robust strejf af mayo, og der skal arbejdes lidt med tungen for hver mundfuld, idet det meste af retten er gået i forbindelse med indpakningen. De to iværksættere oplyser, at den molekylærgastronomiske teknik bag denne tokomponent-ret er udviklet i samarbejde med deres seks børn, som fandt på at lade makrelmaen ligge under pres i en lun rygsæk og tage dem med hjem efter skole.

Århundredgammel opskrift Inden vi går i krig med osten, skal vi også lige nyde en fulkvir, en egnsret komponeret ud fra en århundredgammel renhedsopskrift med tre ingredienser: Gris, løg og mayo. Igen på dette rubrø. Og igen en himmerigsmundfuld. Næste lag er rulpøls mæ robeer. Ingen frugtfarve her. Den lyserøde toning af kødet er udelukkende nedsivning fra de to mørkerøde halvmåner af rodfrugt, der er helt affugtet gennem en lang nats samvær med kødet. Og så er det tid til osten.

En eksplosion af duft Her havde vi forventet at møde fynsk rygeost, men der tager mapakmakkerparret fusen på os. Ud af pergamentpapiret trimler otte ryttere, udskårne kvadrater af rubrø stramt indhyllet i langtidssmeltet skæreost. Duften af den langtidssmeltede ost har faktisk ligget insisterende under hele måltidet, men nu eksploderer den på tungen, i næsen, ja i hele rummet i et festfyrværkeri af en afslutning på et måltid, vi aldrig har smagt mage til før.

Lidt til vegetarerne Der kan tilkøbes vegetarisk tilbehør i form af skårde gulerøer å vikål. Et spændende navn for en spændende sidedish, der rystes ud af en lille plastpose, hvori det har fermenteret natten over sammen med saftige rosiner - og er det et skvæt citrusfrugt? Det tror vi. Hele retten blev skyllet ned med lunkent vand fra en lokal kilde. Streetfood kaldes lokalt for "ga'ma". Lad os tilføje, at fynsk mapak, det er også gla' ma. Mapak er et måltid, hvis duft og smag man bærer med sig i mange timer. Seks store kokkehuer herfra.



Broken News er satire. Enhver lighed med kendte folk, steder eller begivenheder må ikke forveksles med journalistik. For ellers ...