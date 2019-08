Broken News: Genialt sproggreb skånede Nyborg for dyrt færgeprojekt

Det lille ord "kultur" udløste så stor folkelig modstand, at Nyborgs politikere slap for at udskrive millionregning. Et gennembrud for "kulturfinten".

(Bragt første gang 28. august 2017) I søndags besluttede politikerne i Nyborg efter folkeligt pres at droppe planerne om at udstille den gamle storebæltsfærge M/F Broen i havnen. Et simpelt sprogligt greb løste sagen: - I starten diskuterede vi, om projektet skulle hedde Nyborg Færgemuseum eller Storebæltsmuseet. Men der var for stor risiko for, at folk kunne lide navnet, og så ville vi i de næste mange år hænge på et rustent vrag, der skulle vedligeholdes, fortæller projektchef Knud Arvé fra Nyborg Kommunes Slots- og Havneforvaltning. Forvaltningen kontaktede konsulentbureauet InTimeSolutions, som rådede Nyborg til at bruge ordet "kultur" i navnet. - Derfor kom det til at hedde "Kulturfærgen M/F Broen", og alle hader jo kultur, så projektet afviklede sig selv, hurtigere, end vi kunne have gjort det, siger en tilfreds Knud Arvé.

Idé fra vandkulturhus Chefkonsulent Tim Schønnemannn fra InTimeSolutions fortæller, at "kultur-finten" oprindelig blev udviklet i forbindelse med projekteringen af et vandland på Odense Havn. - Der var overhængende risiko for at byens borgere ville bakke op om et badeland tegnet af stjernearkitekten Bjarke Ingels. Men ved at døbe det "Vandkulturhuset" skabte det så stor uvilje, at folket krævede det stoppet. Kommunen sparede penge, og vi havde fundet et universalværktøj til afvikling af uønskede projekter, fortsætter Schønnemann. Men det er ikke kun i Nyborg og Odense, at kulturfinten kan bruges med succes.

Køer og kriminalitet I Fyns Politis nye strategi for bandebekæmpelse omtaler man for eksempel konsekvent klubbernes mødesteder som rockerkulturborge eller narkokulturbuler. Kulturfinten vil formentlig også kunne sætte en stopper for dræbersnegle og Brøndbyfans, men der er måske grænser for, hvor store projekter, der kan påvirkes af kulturfinten. - Hen over sommeren har Vejdirektoratet omdøbt en 12 kilometer lang forsøgsstrækning af Fynske Motorvej til Fynske Kulturmotorvej, men det skræmte ikke bilisterne over i toget, så her skal der skrappere midler til, siger trafikminister Ole Birk Olesen (LA). Han vil derfor i den kommende folketingssamling foreslå, at Det Tredje Spor omdøbes til Event- og Mangfoldighedssporet.