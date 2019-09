Broken News: EU forbyder rygeost for at gavne folkesundheden

Forbud skal forhindre passiv osterygning og gavne folkesundheden. Fynske restauranter må indrette rygeostkabiner, og minister glæder sig til ikke at være mobbeoffer.

(Bragt første gang 14. september 2018)

EUs fødevareråd har vedtaget et forbud mod rygeost, som træder i kraft i dag, 14. september. Det sker for at gavne folkesundheden.

- Vi ved jo, at rygning er den adfærd, der har størst negativ effekt på folkesundheden, og røg er røg, uanset om den indtages gennem en cigaret eller gennem en ost, siger en talsmand for EU-fødevarekommissær Jacques Berlaymont..

Forbuddet ventes at kunne nedsætte sundhedsrisikoen ved passiv osterygning, men modtages med skuffelse i det fynske osterygermiljø.