Broken News: Dansk eksporteventyr: Tapper insektgift direkte fra vandhanen

Du kender postevand - og du har hørt om pesticider. Nu kommer Posticid, den moderne insektgift tappet direkte hos forbrugerne.

- Det er helt vildt, det her. Vi kan slet ikke nå at bestille dunke lige så hurtigt, som vi kan fylde dem. Det er som at åbne for en hane med flydende guld. Sådan lyder det fra Rene Kildemand, direktør for Danish Posticide Tapping, som lige for tiden har mobilteams i gang i 10 fynske vandværksområder. - Dansk postevand er jo verdens reneste naturlige vand, og takket være de seneste 50 års massive nedsivning af plantegift fra have- og landbrug kan vi nu sælge det som beriget vand. Det giver en så ren sprøjtegift, at den ikke engang skal fortyndes før brug. Man kan sprøjte Posticid direkte fra dunken og ud over majsmarker i Colorado eller i et drivhus i Holland, siger Rene Kildemand.

Mobilt tappehold i beredskab Danish Posticide Tapping har et døgnberedskab med mobilteams, der overvåger advarsler fra vandværker og kan slå til få minutter efter, at endnu et vandværk har advaret sine forbrugere om ikke at drikke vandet, fordi det indeholder rester af sprøjtegift. - I løbet af 20 minutter kan vi være fremme ved den første forbruger og spørge, om vi må tappe vand fra alle husets haner. Det er ikke svært at få lov til at stille tappeanlægget op, for vi betaler op mod 5000 kroner i døgnet for tapperetten af det giftholdige postevand. Når vandet erklæres giftfrit, pakker firmaet sit anlæg sammen og haster videre til næste vandværksområde. - De seneste uger har vi måttet firdoble personalet, så jo, det går helt ... ja, hallo? siger Rene Kildemand, som afbrydes af sin mobiltelefon og bryder ud i et stort smil: - Yes, så er der gang i den på Ærø. Der er fundet mellem 0,11 og 22 milligram desphenyl-chloridazon i målinger for Søby, Bregninge, Ærøskøbing og Rise. I tager bare en helikopter.

Mikroplast bliver det næste I brancheforeningen Dansk Råstof glæder man sig forsigtigt over udviklingen i posticid-branchen: - Det er jo altid godt, når en driftig iværksætter kan udnytte et af de få råstoffer, vi har her i landet, men vi frygter, at den stigende folkelige modstand mod sprøjtemidler kan sætte en stopper for dette eventyr, siger eksportdirektør Harry Sand. Samme frygt deles ikke af professor Hanne Brøndsted fra Vandkvalitetsrådet under Miljø- og Fødevarestyrelsen. - Efterhånden som målemetoderne forbedres, opdager vi hele tiden flere nyttige råstoffer i det danske drikkevand, siger hun og peger selv på et kommende eksportområde: - Mikroplast. Det bliver det næste. Prøv at forestille dig helt rent mikroplastberiget postevand, der kan hældes direkte i støbeformene på en kinesisk legetøjsfabrik. Eller forbind en 3d-printer med en vandslange i bryggerset og støb dit eget hus. Murstensbyggeri er vand ved siden af. (Publiceret første gang 22. september 2017) Broken News er satire. Enhver ligned med kendte steder, begivenheder eller livsformer kan være tilsigtet og må ikke forveksles med journalistik. For ellers ...