Tjek lige varmelegemet

Hej Kjeld - vedrørende artiklen i forrige uge om vaskemaskinen, der lugter af kloak.

Jeg har haft samme oplevelse med vores ni år gamle vaskemaskine, der pludselig begyndte at stinke fælt.

Jeg startede også med at undersøge afløbet, og jeg kørte et rensemiddel igennem maskinen, men uden at det løste problemet.

Jeg satte så maskinen i gang med en kogevask, og her viste det sig, at glaslågen forblev kold under hele vasken - og jeg kunne altså konstatere, at maskinen ikke varmede vandet, men blot vaskede i koldt vand.

Så jeg udskiftede varmelegemet i maskinen, og efter nogle vaske, voila - så forsvandt kloaklugten.

Min erfaring er, at det defekte varmelegeme gør, at der aflejres urenheder i maskinen, som så begynder at lugte.

Med venlig hilsen

John Madsen

Hej John - vi er egentlig færdige med temaet "grim lugt fra vaskemaskine", fordi vi har fundet løsningen. Den går ud på, at vi indimellem skal fyre en kogevask af - dels dræber varmen en masse bakterier, dels opløses eventuelle rester af sæbe og snask, som derved skylles ud og efterlader maskinen ren.

Og hvis det ikke er nok med jævnlig kogevask, kan man køre en omgang med rensemiddel og afkalkning - eventuelt bare en god slat eddike.

Når jeg alligevel tager dit indlæg med, er det, fordi du går direkte efter muligheden for, at det er varmelegemet, som er steget af. Det betyder selvfølgelig, at maskinen vasker med koldt vand, og det resulterer indlysende nok i, at problemet galoperer - tromle, kar, slanger og ringen omkring lågen bliver sat til med et fedtet lag af sæbe og skidt, som er et paradis for bakterier - og tøjet bliver vel sagtens heller ikke så rent, at det gør noget.

Det undrer mig faktisk, at man så ukritisk slår på tromme for, at man konsekvent skal vaske ved langt lavere temperaturer, end vi ellers har været vant til. Jeg er med på, at de moderne enzymer er i stand til at løsne skidtet ved lavere temperaturer end førhen, men hvad hjælper det, at skidtet bliver opløst, hvis det ikke bagefter bliver skyllet ordentligt ud - af såvel maskinen som tøjet - så virker det jo ikke!

Og det virker især ikke, når man samtidigt indretter de moderne maskiner med alverdens øko-programmer, som groft sagt går ud på, at man kun anvender en meget beskeden slat vand til vask og skyl.

Og jeg fatter i øvrigt ikke, at det skulle være nødvendigt at spare på vandet - det kommer jo regnende ned fra himlen i ret rigelige mængder? Var det ikke en bedre idé, om vi sørgede for, at ALT regnvand blev ført i jorden i stedet for, at det halve ryger i kloakken og ud i havet?

Og hvorfor skal spildevandet, som vi renser i dyre domme, ikke tilbage i jorden og dermed grundvandet - i stedet for at vi hælder det ud i stranden?

Nå, jeg har muligvis misforstået noget - jeg fatter jo eksempelvis heller ikke hysteriet omkring brug af plasticposer. Det forekommer mig at være noget virkeligsfjernt kællingesnak (undskyld, kvinder - jeg bruger udtrykket i mangel af bedre ...), som er totalt afkoblet fra realiteterne på vores breddegrader ...

- Jamen-jamen - verdenshavene er jo fyldt med plastic - du aner ikke, hvad du snakker om - elendige mandsling!

Jo, det ved jeg faktisk godt - sådan cirka. Jeg har såmænd selv bevidnet lige her i spalterne, at midt ude på det store hav, hvor der er flere tusinde kilometer til nærmeste kyst, flyder der også affald (især plastic) rundt. Men jeg sværger på, at ikke én eneste lille stump af alt det plastic, der flyder rundt i verdens have, stammer fra mig - eller fra nogen, jeg kender - fra avisens læsere - eller nordmændene, eller svenskerne eller tyskerne - og i Holland, hvor vi kommer en del i disse år, skulle jeg hilse og sige, at der heller ikke ligger så meget som en lille pose eller et stykke papir og flyder - hverken i rendestenen, grøfterne eller kanalerne.

Og hvorfor gør der ikke det?

Fordi - fra 60'erne og fremefter har vi alle sammen lært, at vi smider ikke vores skidt og møg rundt omkring. Inden den tid var der faktisk et problem, men siden har vi opdraget os selv og vores børn til, at man ikke smider papir, plastic, ispinde, kaffekrus, og hvad har vi, rundt omkring.

Ja, selvfølgelig findes der en enkelt idiot hist og her, som med 150 i timen kyler sit McDonald's-affald ud i motorvejens rabat - og han burde have én over nakken, men helt ærligt: Hvornår har du sidst set nogen smide en bærepose i grøften eller hækken?

Hvorfor (fanden!) skal der så køres kampagner for, at jeg er da nok en værre én, når jeg køber en plasticpose til mine indkøb i Fakta?

Plasticpose-mafiaen fører en moralsk kamp imod et problem, som ikke findes - de bobler over af selvretfærdig harme - de tror selv, at de har englevinger på ryggen, men i virkeligheden har de begge pusselanker plantet i den blå luft, medens de prædiker deres puritanske sludder, som intet har med virkeligheden at gøre ...

Nå, det var et sidespring - det var vaskemaskinens varmelegeme, vi kom fra: Når et varmelegeme brænder af, vil det oftest være, fordi det er kalket til. Og det er det, fordi dansk vand typisk er meget hårdt - det indeholder usædvanligt meget kemisk opløst kalk, og det udfældes (danner krystaller og sætter sig på alle mulige overflader), når vandet bliver varmet op.

Og eftersom varmespiralen er selve kilden til varmen i vaskemaskinen, vil kalken fortrinsvist sætte sig her - på varmelegemet. Og når det er sat til med et tykt lag kalk, har det sværere ved at overføre varmen til vandet.

Det betyder IKKE, som det ellers ofte hævdes, at maskinen bruger væsentligt mere strøm, men det isolerende lag betyder, at der bliver varmere inde ved den tynde glødetråd i varmelegemets indre - og derfor er der stor risiko for, at tråden brænder over.

Det er altså ikke primært for at spare strøm, at du skal kalke vaskemaskinen (og opvaskemaskinen) af, men for at du kan spare dig selv for en temmeligt dyr reparation.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre