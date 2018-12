En muldvarp i haven er dit guldstempel på, at du har en fortræffelig jord i din have.

Vi begynder med en gåde: Hvem er det, der aldrig har en dårlig hårdag, men giver mange haveejere grå hår i hovedet? Svaret er: Det er naturligvis en muldvarp.

En muldvarp i haven er dit guldstempel på, at du har en fortræffelig jord i din have. Jorden er ikke for tør, og grundvandet ligger ikke for højt. Jorden er også porøs, og der er stor omsætning af organisk materiale.

Alt det har en muldvarp brug for for at kunne trives.

Muldvarpen kom til Danmark for mere end 8000 år siden, og vi skal i fremtiden også bo side om side med den.

De allerfærreste mennesker har dog set en levende muldvarp, selvom den er meget almindelig og faktisk findes overalt. Går man en tur i skoven, træder man på en muldvarpegang for hvert sjette skridt. Men skovbunden er så blød, at muldvarpen ikke behøver at skubbe den bortskrabede jord opad og væk fra gangene, som vi kender til fra vores haver.

Muldvarpen er faktisk haveejerens hemmelige hjælper, da den spiser insekter, snegle, larver og regnorme. Den arbejder hårdt og har højt stofskifte. En muldvarp på 100 gram skal spise 60 gram regnorme om dagen for at få energi nok.

Det er selvfølgelig rigtigt, at mange græsplæner ligner en stakkels teenagers bumsede hud efter besøg af muldvarpen. Det gode er, at det kun er et æstetisk problem af mindre eller større omfang. Hvis det var en mosegris, så var alt det grønne i fare.

En god ven af mig mistede 20 små, fine nyplantede æbletræer til en mosegris. Det vil ikke ske med en muldvarp, for den er ren kødspiser.