Min drøm om det sirlige liv i en æske

Siden er mit forhold til orden blevet lidt mere nuanceret - eller lad os bare bruge den rette betegnelse: undertrykt. For jeg er omgivet af rodehoveder, der kan ødelægge et nyt ordenssystem på blot få ubevogtede timer. Når rod så følges med samlemani og manglende udsmidningsevner, går det galt, hvad enten det er i Danmark eller USA.

Jeg ved præcis, hvad hun mener. Som barn elskede jeg at ordne mors syskuffe, skabet under køkkenvasken, der altid trængte, eller mine egne legesager. Og som lidt ældre babysitter var det en sand nydelse at rydde op i folks hjem, når babyen sov. De voksne blev så glade, og jeg kunne bedre holde deres hjem ud.

Det er helt utrolige mængder af rod og manglende organisation, der springer den lille japaner i øjnene, når hun besøger familierne første gang. "Jeg elsker rod," siger hun gang på gang, når kaos vælter ud af skuffer og skabe, hvis det da ikke befinder sig i sofaen, på bordet eller på åbne køkkenhylder. For når der er rod, er der noget at rydde op i, siger hun.

Hun hedder Marie Kondo, er cirka halvanden meter høj og taler kun japansk. Alligevel er hun blevet et stort hit udi den svære kunst at rydde op.

Hvorfor skal hun for eksempel altid have en hvid bluse på? Måske fordi det er den ultimative ordensfarve. Og hvorfor skal vi altid høre på evindelige hilsener med "hi" og krammer og amerikanske sødsuppebemærkninger, når hun går ind og ud ad dørene hos sine klienter?

Det der tak er kvalmende. Der er i det hele taget en del at blive irriteret på Kondo over.

I hver udsendelse får deltagerne besked på at slæbe alt deres tøj ud på sengen i én stor bunke. Hver gang er der mængder, der kunne iklæde en afrikansk landsby, og deltagerne bliver da også behørigt chokerede. Herefter skal de mærke efter, hvilke stykker tøj som fylder dem med en glad følelse. Det tøj, der ikke gør, skal ud, men man skal huske at sige tak til det, inden man smider det i plasticsækken.

For et ordensmenneske som mig er det simpel viden, men i de amerikanske hjem tager det flere uger, inden et hjem er ryddet op, og det er en underholdende proces at følge. Om ikke andet fordi mange af dem har mere skrammel, end vi har hjemme hos mig. En "godt-det-ikke-er-mig-oplevelse".

Og de ting, man ikke har brug for, skal man holde op med at gemme på.

Når Marie Kondo kommer til et nyt hjem, skal familierne derfor igennem en række af hendes systemer - ikke blot for skabe orden her og nu, men også for at lære, hvordan de holder den.

Orden giver ro, orden fjerner stress, orden gør, at man føler sig ordentlig hjemme, orden sparer tid, fordi man ikke skal lede efter en hel masse. Der er mange gode argumenter for orden, og Marie Kondo kender dem alle, og det gør deltagerne i udsendelserne også - de magter bare ikke at gøre noget ved det.

Store garager

Marie Kondo har også systemer for, hvordan man får sorteret sine papirer, nostalgiting og fotos. Hvordan man sørger for kun at beholde de ting, der gør en glad.

Ofte anvendte ting skal være til at komme til. Sjældnere anvendte ting skal i overskabe eller gemmes i bokse. Gerne gennemsigtige bokse, så man kan se, hvad der er i dem. I det hele taget elsker Kondo bokse og æsker i alle størrelser, fordi det giver samling og overblik og gør det nemmere at udnytte for eksempel en skuffe. Skal man stable, skal det altid være lodret, så man se, hvad der er i æsken.

Hun er også optaget af at folde, og der er anvisninger til både stræklagner, bh'er, strømper og trusser. Det sidste er hovedrystende simpelt, men ikke nok til at slukke for fascinationen.

I tv-afsnittene er familiemedlemmerne stort set enige om, at der skal ryddes op og være styr på ejendelene, og de ender altid med at arbejde sammen om opgaven. Jeg har derfor programmet mistænkt for at have tilknyttet krisepsykologer - bag kameraet.

- Prøv lige at se deres garager og værksteder. De er jo kæmpestore i USA, og så er det ingen sag at skabe orden, konstaterede min mand, der holdt til at se en halv Kondo samme med mig.

I fri oversættelse betyder hans udsagn, at orden i vores værksted kan jeg godt "skyde en hvid pind efter", for "det er en by i Rusland", som aldrig nogensinde vil kunne lade sig gøre hjemme hos os, hvor værkstedsarealerne trods årlige udbygninger aldrig bliver store nok til orden.

- Og da slet ikke, så længe vi ikke har et cementgulv i carporten, saluterede han og lod mig alene med Kondo og en spirende og uden tvivl truende virketrang.

Nu handler det om taktik, og første våben er æsker. De er også så pæne at se på. Og så må vi vist hellere få fundet en, der kan levere selv-nivellerende og hurtigttørrende cement.