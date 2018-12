LED - ingen vej udenom

Og samtidig er der det smarte ved LED, at lamperne udvikler så lidt varme, at de kan indbygges i lofter af eksempelvis træ - og som det hedder: direkte i isoleringen.

Sagen er, at da vi byggede om for få år siden, steg vi på øko- og klima-vognen: retro-pærer i de almindelige lamper og dertil 40-50 LED-spotlys fordelt i hele huset. Det meste lys kommer altså fra små "down-lights" indbygget i loftet - det er især smart i et hus med lave lofter, hvor det ellers er svært at få en god spredning af lyset.

- Er du klar over, at der kun er én ud af dine otte geniale LED-lamper i køkkenet, som stadig virker - det er helt til grin og skal ordnes inden jul - ellers er det skilsmisse ...

Men det var kun begyndelsen. I løbet af de følgende tre-fire-fem år er lamperne helt holdt op med at virke - én efter én gik syv af de otte lamper bare ud. Og leverandøren, som roste sig af at være specialist i LED, var selvfølgelig som sunket i jorden.

Det skulle vise sig at være lidt problematisk, men pyt nu med det - de VAR billige, og nok også FOR billige.

Lars ved altså alt, hvad der er værd at vide om LED, og han er vores ven i nøden, fordi han ikke skal have solgt noget til dig og mig - på den anden side er han en rigtig teknik-nørd, som gerne vil bruge tid på at hjælpe mig og alle avisens læsere med at blive lidt klogere på det, han ved allermest om: LED.

Forleden fandt jeg så frem til Lars - han er teknisk chef hos Green Light i Middelfart. Her er de eksperter i LED, fordi de sælger moderne belysning til store virksomheder, skoler, idrætshaller etc: Mere lys, bedre lys og lavere energiforbrug - store avancerede anlæg, og hertil bruger de naturligvis LED.

- Ja, det ser sådan ud - billlige LED'er typisk gule i midten og blå lang kanten, når du lyser på en hvid væg. Hvis du vil lave ordentligt ordentligt LED-lys, er du nødt til at købe de langt dyrere Macadam 2 eller 1. Kvalitet koster altså, og der er en vis logik i at forvente, at billige LED'er derfor er ringe.

- LED'erne bliver produceret i enorme antal - millioner. De består af selve dioden, som dybest set er en stump metal, og oven på den placeres en lille gul klat, som tryller det udprægede blå lys fra dioden om til hvidt. Men farven har det med at blive uens og ujævn, og derfor sorterer man dem efter kvalitet - kaldet Macadam 1 for de bedste, medens de ringeste har værdien 7. Macadam 7 kan du købe ganske billigt, og de bruges kun til gadelys og den slags ...

- Det er ikke svært at lave en LED, som kan lyse kraftigt - men det er meget-meget svært at lave den, så den udsender en fin og jævn farveskala - det måles i Ra, og det er udtryk for, hvor mange procent af en bestemt og standardiseret farveskala LED'en gengiver korrekt. Billige LED'er kan være 50-60-70 Ra - gode LED'er er helt oppe på 90-95-98 stykker. Halogen er til sammenligning næsten 100 Ra - smukt lys - og smukke farver på mors blomster!

- Jeg siger ikke, at det ikke kan lade sig gøre - men jeg siger, at som privatmand kan du ikke se på produktet, om det er lavet med den fornødne ekspertise, eller om det er en ringe efterligning fremstillet af få, små og billige komponenter. Så mit råd vil være, at du går på jagt efter LED'er, som ikke er for små og ikke er for billige - så taler sandsynligheden nemlig for, at det er noget juks.

- Sådan en dims har en vis levetid, som både afhænger af opbygning, komponenternes kvalitet og antal og den varme, den udsættes for - fysikkens love tilsiger, at jo mindre man laver sådan et stykke elektronik, desto kortere levetid vil det have. Eller sagt på anden vis: Hvis driveren både skal være ganske lille, fungere perfekt OG have en lang levetid, så kræver det stor ekspertise.

- Selve LED'en er altså meget vigtig - der er stor forskel på kvaliteten af lyset, men så er der også levetiden: Dioden bliver ekstremt varm - den er ganske vist meget lille, så der er ikke tale om store mængder varme, men den skal ledes effektivt væk fra selve LED'en, for ellers brænder den hurtigt af. Men så er der også driveren - det er ikke bare en simpel omformer, men en avanceret lille sag, som er medansvarlig for lysets farve, eventuel flimren og meget andet, og den består typisk af 25-30 komponenter.

97 Ra fra Philips

Således belært skulle jeg ud i den virkelige verden for at købe nye spots til køkkenet. Hvad gør en klog mand?

Jeg studerede diverse hjemmesider og endte hos Greenline.dk i Maribo. Jeg kendte dem ikke, men informationen på siden forekom troværdig - som om de ved, hvad de snakker om. Og så lagde jeg straks mærke til, at de spots, de slår mest på tromme for, ikke er helt billige.

- Vi har nu også billige spots. Det er ikke noget, jeg er stolt af, for det er ikke de bedste i verden - men sandheden er, at hvis du ikke har GU10-spots til 25 kroner, så smutter kunderne bare et andet sted hen - danskerne VIL have billig-LED uanset, at kvaliteten ikke er værd at skrive hjem om. Siger en næsten brødebetynget Brian.

- Men det er rigtigt, at vi gør meget for at "overtale" vores kunder til at købe LED af en bedre kvalitet - og så bliver det jo nødvendigvis lidt dyrere. Faktisk en del dyrere - sådan er det bare.

- Inden for retro-fit er topsællerten den nye fra Philips - den har en farvegengivelse på Ra 97 og en forventet levetid på 40.000 timer - til 101 kroner. Ra 97 er meget smukt lys - praktisk taget som halogen. De går da også som varmt brød og købes af professionelle til udstillinger etc, hvor lyset bare skal være i orden.

- Og så er det vel heller ikke helt urimeligt at sige, at der er forskel på, om det er Philips eller et ukendt kineser-mærke, som "forventer" 40.000 timer - og vi giver i øvrigt fem års garanti.