Klummeskribentens 10 bud til den bedste vinterferie for moderne børnefamilier

1. Hils den velkommen

Hvis du, som jeg, har pløjet dig igennem Netflix-serien "Tidying Up with Marie Kondo", ved du, at hun altid starter med at hilse på huset. Jeg tænker, vi skal gøre det samme med vinterferien. Find et godt sted, måske i haven, hvor du lige kan lukke øjnene et øjeblik, trække vejret helt ned i maven, tage en dyb indånding og lade tankerne fare: "Ahhh, ferie."



2. Slap af

Det kan ikke siges mange gange nok: Ferier skal bruges til afslapning. Basta. Sov så længe, børnene tillader, og lad morgenerne være langsomme. På med de hjemmestrikkede uldsokker og svøb jer i tæpper, mens I hygger med morgenemaden hele formiddagen. Frostgraderne udenfor løber absolut ingen steder.

3. Ud i det fri

Men. Ud skal man altså også. Helst i snevejr, selvom det selvfølgelig ikke er noget, vi selv kan bestemme. På med huer, vanter, find kælken og den bedste kælebakke og bliv ved, til næserne er røde og fingerspidserne kolde som is.

4. Varm kakao

Findes der noget bedre end en kop varm kakao med flødeskum? Det skulle da lige være, hvis der også er skumfiduser i. Er I overskudsagtige, laver I den selv.

5. Fastelavnsboller

Sådan en kop varm kakao kan måske godt blive lidt sød og klæg i længden, især med skumfiduser i, men så kan man jo passende skylle den ned med en skøn (hjemmebagt) fastelavnsbolle.