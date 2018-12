Klumme: Ode til mine mørkhårede søstre

Da jeg var barn, var et af højdepunkterne i december altid luciaoptoget - i skarp konkurrence med vores faste klippe-klistre-dag i klassen, hvor al undervisning blev aflyst, og hvor vi til gengæld fik lov til at sidde med papir, lim og saks, så det fløj om ørerne på os. Vores lærer, hr. Bødker, havde en skål med pebernødder på sit kateder, og den dag var der ikke noget, der hed faste pladser.

Men der var bare noget helt særligt over at gå lucia, hvor alle piger fra første til fjerde klassetrin smeltede sammen i en lang kæde. Målet var naturligvis at blive luciabrud, altså hende, der gik forrest med en krans på hovedet med levende lys i. Det gik demokratisk til ved, at det altid var den højeste pige, der var bruden, og så gik det ellers trip-trap nedad til den laveste.

Et år var jeg den højeste pige. Og jeg glædede mig så meget til at gå forrest, være den højeste, være bruden. Kulminationen på års gåen rundt i geleddet med lys i hånden og ikke i håret. Yes!

Altså lige indtil den lærerinde, der stod for det, kiggede på mig og sagde: "Man kan altså ikke være luciabrud, når man er mørkhåret."

Det var hverken første eller sidste gang, jeg fik at vide, at mit mørke hår stod i vejen. Jeg måtte for eksempel aldrig være prinsessen eller "den gode", når vi piger legede. Mørkt hår var lig med heksen eller "den onde". Og sådan var det.

Selvom jeg ikke var bleg for en god diskussion, var det bare svært, når alle de andre piger havde fint, skandinavisk lyst hår. Skidt med at mit var både længere og flottere. Det var mørkebrunt. End of discussion.