Klumme: Håndværkerhverdag

Siden oktober har antallet af mennesker i min husstand været stærkt svingende og aldrig under fem.

Der har været liv i det gamle hus, også når vi ikke selv har været hjemme i løbet af dagen. Og det er efterhånden blevet en del af den faste morgenrutine at låse hoveddøren op et par minutter i syv for kort tid efter at høre trin på trappen.

Det skal siges, at vi ikke har teenagere hjemme hos os. Vi har håndværkere.

Og de passer sig selv, smækker ikke med dørene, rydder altid op efter sig og tørrer skoene af.

Til gengæld får de hver morgen og hver eftermiddag et unikt indblik i vores lille familie med to voksne og tre små børn.

De oplever den ene på trappen om morgenen i nattøj og med bamsen under armen, den anden i behørig afstand med et fast greb i forældrenes ene bukseben - og den tredje mere morgenfrisk end dem selv og for længst klar til i fællesskab at beundre samlingen af biler, traktorer og lastbiler fra legetøjskassen.

De ser trætte forældre med blodskudte øjne efter en nat med vågne børn og med den dertilhørende kop kaffe i hånden, de aldrig når at drikke varm. Og de følger forældrenes blækspruttelignende bevægelser, når flyverdragter, vinterstøvler, huer og handsker flyver gennem luften sammen med spørgsmål, protester og fjollerier - og deres balancegang med de ni madkasser med rugbrødsmadder og grøntsagsstave, med skiftetøj og bleer i lange baner.

De smiler altid på vej op ad trappen til taget, de nu har skiftet, til andensalen, de nu har bygget, og til dele af førstesalen, de nu er i gang med at renovere. På vej op til håndværket, radioen og den rolige rutine.

Sådan virker det i hvert fald.

Og vi mødes igen til holdskiftet om eftermiddagen - ved trappen med ladcyklen fuld af dels grinende, dels utilfredse, børn, som ikke kan blive enige om, hvorvidt de er blevet hentet for tidligt eller for sent.

Vi nikker smilende til hinanden.

De kender nu hverdagens rutine i det gamle hus og har efterhånden set det meste. For de er selv blevet en del af hverdagen. Af rutinen.

Alligevel bliver det nu rart at få huset for sig selv igen - om blot et par uger.