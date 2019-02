En dag havde jeg parkeret min cykel et andet sted, end jeg plejer, så da arbejdsdagen sluttede, ledte jeg i første omgang efter den blandt de øvrige cykelkurvtransportere i det nærliggende cykelstativ.

Uden held selvfølgelig, for den var der jo af indlysende årsager ikke, men panikken nåede alligevel at brede sig under min hjelm, før det kom mig i hu, at jeg netop havde taget en anden vej til jobbet.

Der skal ikke megen foranderlighed til, før man ser anderledes på verden.

Bare det at cykle på arbejde ad en anden vej, end man plejer, kan være nok.

Og den dag drejede jeg altså for tidligt af og parkerede på den anden side af banegården og fik åbnet øjnene for en anden side af byen, end den jeg normalt er en del af.

Eksotisk er måske et lidt for stort ord at sætte på mine oplevelser, men jeg mødte andre mennesker og morgenrutiner, som jeg måtte forholde mig til og studse over. Livet er ikke lineært, og alle er ikke som én selv. Det er meget sundt at blive mindet om og filosofere over.

Den isnende forbandelse over på en almindelig grå dag at være ramt af alle cyklisters frygt - tyveri - blev snart afløst af en munter selvironisk hovedrysten, da det gik op for mig, at jeg havde glemt morgenens udflugt. Jeg tog hjelmen af, lagde handskerne i dens hulrum og holdt den i den ene hånd, inden jeg begav mig over mod den loyale, ventede jernhest, der altid har set så træt ud, at end ikke den største desperado endnu har forsøgt at sparke låsen op.

For den optimistiske er der som bekendt fordele ved alting.

Altså gik jeg ind gennem den menneskefyldte banegård med fornemmelsen af at have fået præcis sådan en øjeåbnende oplevelse ved at dreje af for tidligt, som jeg havde ledt efter.

Først forsøgte en hjemløs at standse mig for at sælge et eksemplar af Hus Forbi, og kort efter fik jeg brug for en af mine mange unyttige spidskompetencer, da et par teenagere stillede sig på tværs i den automatiske dør, og jeg måtte sno mig med hele menageriet af tasker og cykelhjelm for at undgå at brage ind i glaspartiet.

Alligevel nåede jeg hurtigt forbi holdende busser og mange meter cykler, før jeg fandt frem til min egen og placerede diverse tasker i dens kurve. Og så var det, jeg konstaterede, at handskerne ikke længere lå i hjelmen.

De lå ikke i mine frakkelommer, i taskerne eller langs den rute, jeg netop var kommet ad, da jeg gik fra arbejdspladsen mod cykelstativet og så videre. Og det ved jeg med sikkerhed, for jeg gik den tre gange med blikket skiftevis rettet mod jorden og diverse logiske fralægningspladser, trappeopsatser og forbipasserendes hænder, indtil jeg noget modvilligt nærmede mig den konklusion, som en veninde dagen efter satte ord på: Der er sikkert én, der har haft mere brug for handskerne end dig.

Er der en morale, må den være, at hvis du vil have varme hænder, når du cykler hjem, skal du undlade at køre svinkeærinder på udvejen. Eller også skal du kunne overskue de konsekvenser, der følger med, når man prøver noget nyt.