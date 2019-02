En snigende trussel fra oven

Vi lever i en tid, hvor man aldrig helt kan vide sig sikker. Man kan forsøge at forberede sig. Man kan studere skyerne, søge sagkyndig viden og tage bestik af barometeret.

Men smugsneen kan liste sig ned fra himlen når som helst i flere måneder endnu.

For Helge Rode havde ret, da han skrev ordene "Der er ingenting i verden så stille som sne". Enhver listetyv eller snigmorder må misunde de hvide fnug deres lydløshed. Og alle forbrydere må ønske sig kumpaner så hensynsløse som sneens: Kulde og is er - ja - iskolde over for, hvordan vi mennesker har det.

Sneelskere beskylder mennesker som mig for at være sjælløse uvæsner. At have noget imod sne svarer til at synes, at fuglenes kvidren larmer, eller at regnbuer er for brogede. Men jeg står ved, at jeg nærer lige så varme følelser for sne, som USA's præsident nærer for journalister.

Helge Rode hævder i sangen, at ingenting i verden har en renhed som sne, hvilket er sandt nok i et ganske kort øjeblik, men efter få timer er den smukke, nyfaldne nedbør forvandlet til ækel snavset sjap og beskidte driver.

Og man skal jo heller ikke dømme på udseendet. Hvad hjælper det at være smuk, hvis man samtidig er brutal og voldelig?

Rode påstår i sin sangtekst, at ingenting i verden kan lindre som sne, men det har de efterladte efter vinterens mange dødsofre måske en anden holdning til. Jeg husker stadig en rædselshistorie fra avisoverskrifterne i min barndom om en far og en datter, som omkom i driverne, da bilen gik i stå, og de blev overmandet af kulden, før de nåede hjem.

Den forførende smukke sne lokker tusinder af mennesker på skiferie, hvorefter den brækker benene på dem og kvæler dem under laviner.

Mere hverdagsagtigt men lige så ubehageligt er trafik- og faldulykker. Og tæller vi kumpanernes forbrydelser med, kan isen være lige så tillokkende på de lidt for vovemodige som sneen. Den får dem til at tro, at de helt bogstaveligt kan gå på vandet, hvorefter den brister under dem og overlader dem til en grusom druknedød. En mere sjælden, men uhyrligt snedig grusomhed er faldende istapper med kurs mod menneskelige kranier.

Nej, det er næppe tilfældigt, at en af H.C. Andersens mest skræmmende skikkelser er netop Snedronningen.

Ud over alle disse drabeligheder er der hverdagsfrustrationerne:

Den nappende smerte i underafkølede fingre, når jeg igen har glemt handskerne.

Forruder, der skal skrabes, når man har glemt at tage højde for smugsne i køretidsberegningen.

Fortove, der skal ryddes, og erkendelsen af mit hykleri, når jeg helt konsekvent overlader det tunge, kolde, utaknemlige arbejde til mit livs Sisyfos, selvom jeg principielt går ind for ligestilling.

Og så er der de høje hæle, der må samle støv i skoreolen, når jeg trækker i solide støvler med skridsikre såler.

Indtil jeg fik mit første barn, var mit had til vinternedbøren så ren som sneen selv. Det var der noget forfriskende ved. Ublandede følelser er befriende enkle, og det giver lidt varme i kinderne at være barnligt, men dybfølt sur på naturen. Men sne er som Teletubbies: Ulideligt for mig, men så elsket af mit afkom, at det er en kamp at holde liv i hadet.

Da jeg i begyndelsen af nullerne så min ældste stikke hovedet frem fra klapvognenes regnslag og begejstret kluk-le af fnuggene på næsen, var det svært at blive ved at være rigtigt irritabel. Og det er kun blevet værre, efterhånden som børneflokken er vokset.

Sidste vinter startede mine to døtre en søndag med at være lidt uvenner, og den ældste gik nedenunder for at få lidt fred. Men minuttet efter gungrede hendes trin på trappen, og hendes råb gjaldede gennem huset: "Drop alt skænderi, der er kommet sne!"

De lignede Anna og Elsa fra Disneys Frost-univers, da de i fællesskab skabte deres egen Olaf, og mod min vilje smeltede jeg ud over hele gulvet.

Heldigvis er ungerne ved at være store nu. Så når de nu er så glade for sneen, kan de vel passende skovle fortov og skrabe bilruder, når fnuggene næste gang kommer snigende?