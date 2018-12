Derfor afdrager flere

De seneste fem år er andelen af afdragsfrie lån altså faldet omkring 10 procentpoint i størstedelen af kommunerne.

At flere og flere går væk fra de afdragsfrie lån og i stedet vælger at afdrage på deres realkreditlån er der flere forklaringer på. Stigende bidragssatser på afdragsfrihed får for eksempel flere til at afdrage, og mange boligejere har også oplevet, at afdragsfriheden er udløbet efter 10 år, og er derfor begyndt at afdrage, fordi den dyre bankgæld nu er afviklet. Derudover har de lave renter også fået flere boligejere til at afvikle deres realkreditgæld, fordi de har set muligheden for at sætte turbo på afdragene, når renterne er så lave som nu.Ifølge tallene fra Realkredit Danmark er det især de yngre boligejere, der de senere år har skiftet afdragsfriheden ud med afdrag, mens de ældre boligejere faktisk har skruet op for de afdragsfrie lån.

Boligejere over 60 år har i gennemsnit øget deres andel af afdragsfrie lån med over to procentpoint, mens boligejere op til 39 år har mindsket den med omkring 11 procentpoint siden 2013. Det er især de stigende friværdier og stigende pensionsopsparinger, der får de ældre til at stoppe med at spare yderligere op i boligen. Samtidig er bidragssatsen for afdragsfrihed noget mindre, hvis du skylder under 60 procent af din boligs samlede værdi - hvilket som regel gælder mange boligejere over 60 år.