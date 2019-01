Boligreportage: Lakridskongens køkken er kompromisløst

- Lige nu er vi i gang med at lave en gennemgribende rebranding af produkter og logo. Vi nytænker lakridsens konsistens, og vi vil sikre, at vores værdier er genkendelige i hele verden. Man skal kunne afkode den klassiske danskhed i design, farver, følelse og selv i det perfekte udsnit af hvert stykke lakrids. Samtidig er bæredygtighed vores nye hovedfokus. Vi vil være den første fødevareproducent, der går 100 procent over til recycled emballage. Vi skal "kun" gøre alting endnu bedre i dag, end vi gjorde det i går, fordi hele virksomheden skal tage et internationalt afsæt.

- For 10 år siden ville jeg lave en vare, der var bedre end det, der eksisterede. I dag er ambitionen, at lære verden at elske lakrids.

- Vi har boet i Frederiksberg C i fire år. Vi havde et hus 500 meter herfra. Da vi gik rundt med barnevognen med vores andet barn, passerede vi ofte det her hus. Vi var enige om, at det var det ultimative drømmehus. Vi var kun lige blevet færdige med at renovere vores gamle hjem, og så kom det til salg. Det var ret vildt, alt gik hurtigt, og nu har vi pludselig boet her i halvandet år. Vi har renoveret alt, gravet kælderen ud og forholdt os til hver eneste krog i huset. Nu skal vi bare bo i det - og udvikle os med det.

Johan er født og opvokset i Svaneke på Bornholm. Sara kom til Danmark fra Iran, da hun var ni år. Begge er de gået forbi huset uafhængigt af hinanden som teenagere og har vidst, at hvis de kunne vælge frit, når voksenlivet kom, var det her stedet, hvor de ville slå rødder.

Tyngde og ro

- Det vigtigste for os har været, at der er en tyngde i alt, hvad vi indretter os med. Både i designet og i materialet. Vi skal have gjort os umage med det, vi vælger at tage ind i huset. Det er ikke afgørende, hvad det har kostet, eller hvem der har designet stolen eller lampen. Men det er afgørende, at det passer ind, siger Johan Bülow og fortsætter:

- Mens vi renoverede, boede vi et år på hotel. Det var forfærdeligt. Også selvom der var gjort alt for, at vi skulle føle os godt tilpas. Jeg har det bedst, når gulvene knirker, og tingene er mine egne. Min kop, mit knirkegulv, mit billede, mine ting. Når vi er hjemme, er vi private og optaget af familien. Vi er sammen som familie om at skabe hjemmet. Huset skulle være et barndomshjem, som børnene vil have i mange år. Det skal blive flottere og mere patineret med tiden. Derfor har vi ikke én eneste praktisk løsning herhjemme. Der skal være en grundighed og ærlighed i det, vi har.

- Alt er nøje udvalgt. Min mors, Pernille Bülows, håndpustede glas, og lampen af Lindsey Adelman fra New York. Den er lavet særligt til os, og det tog otte måneder, fra vi bestilte den, til den nåede frem. Den ser hård og rå ud med metal spikes (pigge, red.) og støbejernsskelettet, mens glaskuplerne er lavet i det tyndeste glas. Hvis en af dem går i stykker, kan vi vente flere måneder på, at en ny kan komme frem. Det er på mange måder en sart måde, vi har indrettet os på. Væggen er malet i en mat grå-hvid farve, der bliver snavset, bare du kigger på den. Gulvene er olierede, så de suger alle mærker og spor af slid. Og det er hele pointen. Huset skal vokse og slides med os, udvikle sig og tage farve efter den tid, der går.

Huset er i to etager og har fuld kælder. Hvert familiemedlem, kunne i princippet udfolde sig på mere end 100 kvadratmeter.

- Jeg holder mest til i køkkenet. Det er samlingspunktet. Vi spiser morgenmad sammen her alle fire, og vi samles her igen over aftensmaden. Så tænder vi op i brændeovnen, spiser, rydder op og smører madpakker. Alt det, der skal nås. Og så rykker vi op på første sal, hvor vi har familietid med leg og hygge. Ønsket er, at det på sigt også bliver den mobilfri zone. Der, hvor man rykker væk fra dagligdagen. Lige nu er det stadig svært at overholde, erkender Johan Bülow.

- Vi har mange kvadratmeter, men vi gør meget ud af at gøre det store småt. Der skal være mange kroge og hjørner, der fungerer forskelligt til lektielæsning, gæstebesøg og leg. Da vi renoverede, tænkte vi meget over, hvem der skal bo her, hvem besøger os og hvor tit, og hvad skal hvert rum kunne. Vi var grundige fra starten.