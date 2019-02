Fra Villa Villekulla til rene linjer

- Vi boede i et Pippi Langstrømpehus i Hellerup, inden vi flyttede til det her hus for to år siden. Jeg nåede flere gange at tænke: "Shit! Vi kommer aldrig til at bo så smukt!" Men huset, vi boede i, var blevet for stort, efter vores to drenge var flyttet ud, og jeg kan ikke holde tomme værelser ud. Vi downsizede til et par hundrede kvadratmeter og har nu kun ét gæsteværelse ovenpå. Og så gik jeg ellers i gang med at rydde ud. Jeg har 15 niecer og nevøer, og de blev så glade for alle vores ting - det var som at gå en tur på loppetorvet for dem. Det var en svær øvelse, for jeg knytter mig virkelig til mine ting, men på et eller andet tidspunkt bliver man stor nok til at bevare minderne uden at skulle røre ved tingene, der knytter sig til dem, fortæller Bitte Kai Rand.

- Da vi skulle flytte, ville jeg i udgangspunktet gerne finde et hus, der var for stort, så jeg kunne rive første sal ned. Jeg er vild med lofthøjder. Det giver mig energi. Jeg kan trække vejret og bevæge mig. Alt bliver frækkere og mere uhøjtideligt, når der er højt til loftet. Jeg befinder mig bedst med kontraster, og når det hele ikke er for fint. Jeg elsker, når der gang i rummet, og det roder. Jeg skal bare finde balancen i rodet. Jeg kan godt lide at sidde midt i det hele, her ved mit smukke bord og lave ler. Jeg vil ikke fortrække til arbejdsværelset, bare fordi jeg skal være kreativ. Jeg ville gerne have boet her med mine unger og have siddet her med dem.

Bitte Kai Rand drømmer om at forene et travlt arbejdsliv med et hjem, der byder folk velkommen.

- Jeg er alt for stresset til at være den italienske mamma, der altid har en stor gryde pasta i gang, men jeg vil gerne have et hjem, hvor folk tør at komme og gå, som de vil. Og der er vi ved at være. Selvom vi kun har kun været her i to år, er vi er hjemme her. Fuldstændig. Vi bor hverken på en sti eller en villavej, og vi bor ikke civiliseret, selvom vi bor i Charlottenlund. Vi bor midt i naturen. Vi niver tit os selv i armen over, hvor pænt her er.