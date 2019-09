Bagsidedrengene er ikke med i år, men det er Sprogdoktoren. Mød Anders W. Berthelsen på Det Fynske Folkemøde på lørdag og se, om du kan tippe 13 rigtige i hans sprogquiz.

Selv om quizzen har den rigsfynske titel "Vi ve jutte alti va vitte ve" ("Vi ved jo ikke altid, hvad vi ikke ved"), bliver det ikke fynsk dialekt det hele. Gæstende jyder og sjællændere skal også have en chance for at vinde en flaske vin.

Sprogdoktoren har hver mandag i 15 år haft konsultation på Bagsiden, og de mange sproglige skavanker og udredningsforløb har gennem årene kastet flere bøger af sig. Blandt andet "Fynsk så det synger", som ville kunne bruges som grundbog, hvis fynsk var et sprogfag.

Du kan møde Sprogdoktoren og deltage i hans quiz på 2. sal i Mediehuset på Banegårdspladsen i Odense. /hafa