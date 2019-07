Vi vælger kærester, som ligner os selv og vores ekskærester, viser ny forskning

Vi har faktisk en type, når det kommer til at finde en kæreste. Ny forskning indikerer nemlig, at vi har præferencer, når det gælder demografiske og fysiske egenskaber som uddannelse, aldersforskel, hårfarve og højde.

Det skriver et forskerhold i en artikel bragt i mediet Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

I et nyt studie har forskere brugt en tysk forløbsundersøgelse (Das Beziehungs- und Familienpanel), hvor mere end 12.000 deltagere indgik, til at vurdere personligheder ud fra den empirisk udviklede personlighedsmodel "femfaktormodellen", der arbejder med fem overordnede personlighedstræk.

I løbet af de ni år, hvor forskerne fulgte deltagernes civilstand, skulle forsøgsdeltagerne bede deres forskellige partnere om at udfylde et personlighedsspørgeskema for forskningens skyld.

Ni år og tusindvis af spørgeskemaer senere, stod forskerne med 332 deltagere, der hver især havde været i forhold med mindst to forskellige personer, som også var villige til at deltage i forløbsundersøgelsen.

Resultaterne viste, at deltagernes nuværende partnere beskrev deres egen personlighed, på måder der lignede de tidligere partneres personlighed.

Så selv om vi har en tendens til at tro, at vores personligheds-præferencer ændrer sig over tid, ser det ud til, at vi faktisk har en bestemt "type", som så at sige følger os gennem flere forhold.

I de fleste tilfælde blev ligheden kun testet udfra data fra to forskellige partnere, men for de 29 deltagere, der havde mere end to partnere, der indvilligede i at deltage i studiet, var resultaterne de samme.

Den tyske forløbsundersøgelse afslørede også, at det ikke alene var de forskellige partnernes personligheder, som lignede hinanden; partnernes personlighed lignede også deltagernes.

At vi søger noget i andre, der minder os om os selv, kan være med til at forklare, hvorfor vores egen personlighed har en tendens til at være relativt stabil, når vi er sammen med venner og personer, vi holder af.

Det er meget lettere at have forhold, der lader os holde fast i vores allerede eksisterende ideer om os selv - medmindre vi er ekstroverte og på jagt efter nye oplevelser.

De deltagere, som scorede højt på åbenhed over for nye oplevelser og ekstraversion, var mindre tilbøjelige til at vælge partnere med en personlighed, der lignede ekskærestens eller deres egen.

Så selv om forhold kan underbygge, hvem, vi tror, vi er, leverer de også mulighed for at opdage nye måder at se verden på, hvis vi er villige til at træde væk fra det, vi kender.