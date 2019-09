Transymerne vender tilbage

For nogle år siden lancerede Bagsiden en ny ordklasse, kaldet transymer. Et transym er et ord, der skifter underholdende mening ved utidig deling. For eksempel ordet selv, der kan blive delt, så der står trans-ymer. Et andet eksempel er vatron-deller eller strøm-penisser.

På fyens.dk/bagsiden findes en omfattende samling af transymer, som I, kære læsere, har observeret og beskrevet for os. Søg efter "Transymologisk Ordbog" eller brug qr-koden, der står sammen med denne artikel.

Således rustet forstår I bedre, hvorfor Bent Madsen, Odense, har sendt denne mail:

- På Bagsiden var der et ægte transym - og det endda i en billedtekst konciperet af selveste bagside-admiralen. Støtte-raften var blevet til "støtter-aften".