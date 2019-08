Terrænzoologi: - Efter en nu afsluttet uges tur til det skønne Gotland, må vi konstatere, at øen er fyldt med terrænzoologiske fænomener fra nord til syd, og her er et af dem, "Digerhuvud", fra den nordlige del af Fårö. Gubbefar, hallo du gamla, skriver den internationale terrænzoolog Erik Hasseriis, Stenstrup. Terrænzoologiske fund kan døgnet rundt mailes ind til: Bagsiden@fyens.dk. /hafa