Terrænzoologi: I vores nærmest uendelige serie med terrænzoologiske opdagelser kan vi i dag bringe dette billede, som terrænzoolog Max Storm Petersen, Assens, tog i sin have. Og sandelig, der gemmer sig et uhyre i den smukke blomst, hvis man kigger godt efter. Terrænzoologi er som bekendt Bagsidens halvvidenskabelige forskningsfelt for væsener, der gemmer sig i blade, buske eller bunker af sten. Nye bidrag kan døgnet rundt mailes til: Bagsiden@fyens.dk. /hafa