Terrænzoologi: Kan du se vagtmanden

Terrænzoologi: Her på Bagsiden kalder vi det terrænzoologi, når væsner gemmer sig i buske, blade eller bunker af sten. I gamle dage brugte man udtrykket fikserbilleder om noget tilsvarende, hvor man for eksempel skulle finde en jæger og en hjort skjult i en tegning af en skov. Gunner Rasmussen, Marstal, har sendt dette billede, som viser, at naturen sagtens kan skabe sine helt egne fikserbilleder. For kan du få øje på vagtmanden på kirkegården i Marstal? Tip: Han kigger til venstre. Hvis du overhovedet ikke kan få øje på ham, kan du gå ind på fyens.dk/bagsiden og klikke på denne artikel. Så kan du se et forstørret udsnit af vagtmandens "hoved". /hafa