Terrænzoologi: - Havmanden fra Båring Strand er gået i land for at finde en frisør, skriver terrænzoolog Søren Brink Larsen, Jullerup. Terrænzoologi er som bekendt Bagsidens halvvidenskabelige forskningsfelt om de væsner, der gemmer sig i buske, blade og bunker af sten. Der er bagsidekrus som honorar for alle læserbidrag, der trykkes på Bagsiden. /hafa