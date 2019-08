Terrænzoologi: - Da vi var på Langeland her i foråret, kom denne alligator snigende ud fra noget buskads. Eller ... måske er det bare et stort firben, skriver terrænzoolog Else Marie Christensen, Odense. Terrænzoologi er som bekendt Bagsidens halvvidenskabelige forskningsfelt for de væsner, der gemmer sig i buske, blade eller bunker af sten. Mail til: Bagsiden@fyens.dk. /hafa