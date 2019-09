Terrænzoologi: - Man kan møde H. C. Andersen mange steder i Odense under festivalen opkaldt efter ham. Men i starten af august var den kendte eventyrdigter et smut på Bornholm, hvor vi hilste på ham ved Randkløve Skår, skriver terrænzoolog Haakon Guldborg, Stenløse. Terrænzoologi er som bekendt Bagsidens halvvidenskabelige forskningsfelt for de væsner, der gemmer sig i buske, blade eller bunker af sten. /hafa