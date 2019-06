Terrænzoologi: - Jeg så dette motiv på vores ferie til Corfu, og det kan ses på en klippe ved Paleokastritsa. Det ligner en chimpanse der vogter over bugten, skriver Flemming Johansen, Faaborg. Sludder. Det ER da en chimpanse. Et terrænzoologiskvæsen, der har gemt sig i buske, blade eller - som her - bunker af sten. Der er bagsidekrus på vej til Faaborg. /hafa