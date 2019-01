Terrænzoologi: Her er verdens største havepattedyr

Finnested: - Når man først én gang har fået status af terrænzoolog, bliver man opmærksom på fænomener, man ikke har lagt mærke til før. Vedlagte hval har jeg kørt forbi et utal af gange uden at reflektere over, hvordan den har fundet vej op ad min lokale blomsterpushers indkørsel. Det har taget sin tid, da den er forstenet undervejs, skriver praktiserende terrænzoolog Anette Dalegaard, Odense N. Terrænzoologi er som bekendt Bagsidens halvvidenskabelige forskningsfelt for de væsner, der skjuler sig i buske, blade og bunker af sten. Det er i øvrigt anden gang terrænzoolog Dalegaard har opdaget en forstenet hval i naturen. Den første blev bragt her på siden 30. oktober. /hafa