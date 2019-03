Terrænzoologi: Her er manden, der kun kunne ses én gang om året

Terrænzoologi: Den seneste uge har jagten på terrænzoologiske fænomener, altså de væsner, der skjuler sig i buske, blade og bunker af sten, på forunderlig vis bredt sig til de allernordligste dele af kongeriget, hvor is og klipper har afsløret trolde, kæmper, ja sågar en elefant og en sfinks, som man ellers kun ser under varmere himmelstrøg. I dag bidrager terrænzoolog Poul R. Henriksen, Vejstrup, med dette fund og skriver: - Hermed et billede, som jeg har taet i Arsuk, Grønland, omkring 1973. Skyggen, som ligner et mandeansigt, stod klart én gang om året, et par dage på bestemte dage og klokkeslæt. Terrænzoologiske fund kan døgnet rundt mailes til: bagsiden@fyens.dk. Alle bidrag, der bringes på Bagsiden, honoreres med to af de eftertragtede bagsidekrus. /hafa