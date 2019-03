Terrænzoologi: Under en spadseretur i Fruens Bøge i Odense, observerede Kristian Konradsen, Dyrup, et dyr, han først troede var sluppet løs fra Odense Zoo. Ved nærmere eftersyn viste kamelen sig at være et terrænzoologisk fænomen, det vil sige et væsen, der skjuler sig i buske, blade eller bunker af sten. /hafa