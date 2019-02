Terrænzoologi: - På en rundrejse i det norlige Norge for et par år siden kom vi til Svolvær ved Lofoten, blev vi gjort opmærksom på at det ikke var sikkert, at vi kunne sove om natten, for støj fra trolden oppe i fjeldet som snorker meget voldsomt og højlydt, skriver terrænzoologerne Hanne og Jens Andersen, Svendborg. Terrænzoologi er som bekendt Bagsidens næstenvidenskabelige forskningsfelt for de væsener, der skjuler sig i blade, buske eller bunker af sten. /hafa