Sverige har Emil: Vi har Merle fra Lønneberg

Odense: En af de mest kendte historier med Emil fra Lønneberg er nok den, hvor skarnsknægten må til lægen, fordi suppeterrinen sidder fast på hovedet. Så galt gik det ikke forsnart et-årige Merle Mathies Niederbockstruck fra Odense, men måske har hun været inspireret af oldemors oplæsning af Astrid Lindgren. Det kunne ikke gå hurtigt nok med at tømme Mumi-skålen for pasta, og når nu skålen lige passer til hovedformen, var der vel heller ikke noget at betænke sig på. Oldemor Johanne Louise Rasmussen var hurtig med kameraet, og hun forsikrer, at både Merle og skålen har det godt. /hafa