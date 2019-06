Studenternyt: Her er sparehuen og klimahuen

25 år gammel hue vasket

Studenterhuer fås fra for under 300 til flere tusinde kroner. For eksempel en kongehue med høj, fast puld og guldbånd, navn broderet, fest-kit med champagne og så videre.

Axel Grøn Roepstorff er let kritisk over at skulle betale mere end højst nødvendigt for en massefabrikeret bomuldshat med plastikskygge, der kun bruges få gange, mens Eva både er meget familie- og miljøorienteret. Så hun fik sin mors 25-årige hue shinet op med fransk vask og strygning, nyt fór til nye autografer, og en række private emblemer på det røde bånd.

Begge hendes forældre, Nanna og Niels Franck, blev studenter fra Mulernes Legatskole i 1994, og et af emblemerne er farens sølvnål som bloddonor. Selv om hun, få måneder endnu, kun er 17 år, er hun allerede selv blevet donor. Så endelig et sted, hvor man ikke nødvendigvis behøver at være 18 for at adgang.

De andre emblemer udtrykker aktiviteter, hun har deltaget i i sin gymnasietid.