Sprogdoktoren: Med færgen fra Strib

Det mener en læser, Finn Andersen fra Odense SV, efter at Sprogdoktoren for nylig daterede udtrykket til efter 1935, året for broens og en ny banegårds opførelse.

- Selvfølgelig blev Fredericia et endnu større knudepunkt efter broens åbning. Der kom mange flere forbindelser, men passagermængden blev trods alt spredt mere ud over dagens timer end tidligere.

- Sagen var, at der dengang ikke var nær så mange togforbindelser mellem landsdelene. Men der var nogle gode eksprestogsforbindelser med afgange fra f.eks. København og fra nord og vest i Jylland med afgangstider i morgen- og formiddagstimerne. De nåede nærmest samtidig eller i hvert fald inden for kort tid (omkring kl. 14.30-15.00) alle til Fredericia. Da man som passager skulle gå strækningen mellem perronerne og færgerne til eller fra Strib, blev der et ret utroligt menneskemylder.

- Selv om jeg ikke umiddelbart kan finde noget "bevis" for det, er jeg alligevel ret overbevist om, at vendingen om, at "alle mødes på Fredericia Banegård" er opstået før og ikke efter Lillebæltsbroens åbning i 1935.

Færgernes tid

Svar: Jeg vil bestemt ikke afvise, at læseren kan have ret, selv om beviset mangler. Fredericia har også i mange år været en kendt messeby, hvilket kan have fremmet brugen af udtrykkene om den myldrende by.

Den første officielle udgave af Dansk Købestævne fandt sted i Fredericia i 1913 og blev afviklet for sidste gang i 1986 efter at have været arrangeret i alt 70 gange.

Den metaforiske brug af udtrykket "Fredericia Banegård" har jeg ikke kunnet finde i opslagsværker. Det nærmeste, jeg er kommet, er dette:

Ordbog over det danske Sprog nævner Fredericia Banegård som et "jernbaneknudepunkt" og bringer et citat fra dagbladet Social-Demokraten 1938:

"Hvert 7. Minut hele Døgnet rundt afgaar eller ankommer Tog paa Fredericia Banegaard - Danmarks største Jernbaneknudepunkt."

Både Lillebæltsbroen og den ny Fredericia Banegård blev indviet 14. maj 1935. Indtil da havde færger fra Strib fragtet tog over Lillebælt. Ruten mellem Strib og Fredericia var den første danske overfart med jernbanefærger. Færgerne sejlede fra 1872.

Udtrykkene "et mylder som på Fredericia Banegård" og "alle mødes på Fredericia Banegård" kan udmærket være opstået i færgernes tid.