Terrænzoologi: En helt særlig gren af terrænzoologien - altså læren om de væsner, der skjuler sig i buske, blade og bunker af sten - handler om de væsner, der skjuler sig i skyerne. Vi kalder dem for skyfjæs og sådan et har Vagn Hansen, Odense, observeret en torsdag eftermiddag i juni, hvor et enkelt kig ud ad vinduet overbeviste ham om, at nogen holder øje med os fra oven. /hafa