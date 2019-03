- Så må I til at stramme jer op, derinde på Banegårdspladsen. Københavnerne går stille med dørene, men det er tydeligt, at de lister sig ind på det fynske marked og bruger Lukas Graham som frontfigur, advarer Tom Rasmussen, Odense, efter at set dette klart fynske sproglige aftryk på forsiden af B.T. /hafa