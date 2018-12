Sig goddag til Plademanden og floskelmageren

Mellem jul og helligtrekonger bringer vi i år en række finurlige tegninger under den fælles overskrift "Floskler for viderekommende".

Skulpturen af "plademanden" blev dog ikke til noget, og arbejdstegningen blev lagt i samme skuffe som de små sedler med aforismer. En dag, hvor skuffen stod åben, fik han den tanke, at "plademanden" kunne være gennemgående figur i en tegneserie, der kunne illustrere aforismerne.

- Jeg havde i mange år skrevet små aforismer på sedler, der blot blev lagt i skrivebordsskuffen, men da jeg som modvægt til det lidt tørre studium tog mig tid til at hugge skulpturer i træ, fik jeg den idé, at det kunne være fint med en stor skulptur af en "plademand" skåret ud af en stor stålplade, fortæller Bent Abkjer Hansen.

I 1970 var han netop vendt hjem med sin familie efter fire år i Canada. Familien havde købt et nedlagt landbrug ved Nårup på Vestfyn, og han var begyndt at læse engelsk sprog og litteratur på Odense Universitet, som det hed dengang.

"For det første er det alt, hvad jeg vil sige om den sag." Tekst og tegning: Bent Abkjer Hansen

Et år i Magisterbladet

I begyndelsen kaldte han dem blot "Floskler" for at være lidt selvironisk, men da en ven udbrød: "de er da vist for viderekommende", blev det føjet til navnet.

- I min studietid ville Magisterbladet gerne bringe dem på bagsiden, men mente titlen var for lang, så den blev forkortet til FLOS, siger Bent Abkjer Hansen.

Under det navn optrådte den lommefilosofiske plademand i én årgang af Magisterbladet, men siden har han ikke været at finde i aviser eller ugeblade.