Sidder Hansen på en Hudson?

Mens Bagsidedrengene holdt en månedlang sommerferie, hobede der sig en del post op i Bagsidens mailbox.

Men nu skal der ryddes op. Under overskriften "Hvad mailboksen gemte", hiver vi den kommende tid kommentarer og spørgsmål ud af mailboksen og foretager sagsbehandlingen i fuld offentlighed her på siden.Den 14. august sendte Bente Jensen, Odense S, os et gammelt foto af en mand og en motorcykel efter at have set vores artikel om en Hudson motorcykel.På billedet ses hendes far, C.M. Hansen, født i 1885 og tidligere motorsagkyndig i Odense fra 1936 til 1946.- Han var meget interesseret i motorkøretøjer. Her sidder han på en motorcykel, jeg ikke ved, hvad mærke det er, måske en Hudson, skriver Bente Jensen, der anslår sin far til at være omkring 30 år på fotoet. Måske kan læserne oplyse motorcykelmærket, mens Bagsidedrengene fortsætter oprydningen ...