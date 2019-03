Terrænzoologi: I vores efterhånden månedlange serie om terrænzoologi, det vil sige læren om de væsner, der skjuler sig i blade, buske eller bunker af sten, har vi nu modtaget terrænzoologisk dokumentation for, at evolutionen går hurtigere, end man skulle tro. Og den foregår lige for øjnene af os. Terrænzoolog Tonny Christensen, Veflinge, har observeret dette pyntegræskar, der umiskendeligt er ved at udvikle sig til en fisk. /hafa