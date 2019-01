Schweizere kan beholde 95.000 euro fundet i toiletter

Restaurationsansatte i Geneve kan sandsynligvis beholde et stort beløb fundet i toiletter i mystisk sag.

I en bizar sag fra den schweiziske by Geneve har medarbejdere fra en cafe og to restauranter nu fået lov til at beholde et stort kontantbeløb, der blev fundet i toiletterne, hvor de arbejder. Det skriver Bloomberg News. Samlet fandt de ansatte 94.500 euro - 706.000 kroner - puttet ned i toiletter på deres arbejdsplads i 2017. Ifølge Bloomberg News begyndte den bizarre sag i maj sidste år med, at toiletterne hos storbanken UBS i Geneve stoppede til. Det skyldtes, at sedler med en samlet værdi på 40.000 euro (300.000 kroner) var revet i stykker og forsøgt skyllet ud. Video fra stedet har senere vist tre kvinder og en mand, der flere gange gik fra en bankboks til toilettet.

Flere pengetoiletter Senere på dagen blev der fundet 8500 euro i toilettet hos et bageri i samme bygning. Og om natten tog forløbet så yderligere fart. En rengøringsdame på Cafe du Centre i nærheden af UBS fandt 26.000 euro og senere i maj fandt staben på pizzeriaet Molina, også ved siden af UBS, hele 60.000 euro (450.000 kroner). Efter over et års efterforskning har de schweiziske myndigheder måttet lukke sagen uden at finde ud af, hvorfor de mange penge skulle skyldes ud i toiletter og uden at kunne rejse tiltale mod nogen. Myndighederne fortæller til Bloomberg News, at de ansatte, der fandt pengene, nu kan beholde dem. De skal blot gøre krav på dem.

Bankhemmeligheder Geneve er Schweiz' andenstørste by og kendt som et finanscentrum. Schweiz har i flere århundrede været kendt for sin kontinuerlige neutralitet i forhold til europæisk politik og sin udprægede bankhemmelighed. Det har gjort landet til et yndet mål for rigmænd og lyssky kapital, der vil undgå opmærksomhed og andre myndigheder. Gennem tiderne har Schweiz fået stor kritik for dette, ikke mindst for sin ageren under Anden Verdenskrig, hvor landet tog imod mange af nazisternes aktiver./ritzau