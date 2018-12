Saturns ringe forsvinder ... men ikke lige nu

Saturns ringe består af støv samt store og små klumper af is og sten. De bliver suget ned i planetens atmosfære, hvor de brænder op. Foto: Nasa Nasa/Reuters

Is og sten vælter ned fra Saturns ringe mod planeten. Det sker en del hurtigere end tidligere antaget, og måske er ringene helt væk om 100 millioner år.

De er med til at gøre Saturn til en af de mest velkendte planeter i vores solsystem. Men ringene rundt om den enorme planet har en udløbsdato, og de forsvinder "ekstremt hurtigt", lyder det i en ny rapport fra Nasa, det amerikanske rumagentur. Så kunne man fristes til at tro, at ringene fordufter over natten. Sådan er det ikke helt. Men Nasa anslår, at Saturn kan være ringløs om 100 millioner år, og i universets samlede historie er det relativt kort tid.

Konstant ring-regn Ringene består af støv samt små og store is- og stenklumper. Når de forsvinder, så skyldes det et fænomen, der kaldes "ring-regn". Det går ud på, at ringenes indhold bliver suget ind i Saturns atmosfære. - Når ringenes indhold når helt derind, så brænder det op ligesom stjerneskud. Hvis man kunne stå på Saturns overflade og kigge op på himlen, ville man kunne se et fantastisk skue af stjerneskud konstant. Det er ringsystemet, som falder ned, forklarer Uffe Gråe Jørgensen, områdeleder for astronomi ved Niels Bohr Institutet. Forskere har i en del år vidst, at ringene opløses. Det er tempoet, der får Nasa-forskerne til at spærre øjnene op. Hvert sekund "falder" op til 2000 kilo ismasse ned mod planeten, lyder det.

Et heldigt tidspunkt Det har i lang tid optaget rumnørder, hvornår ringene om Saturn er opstået. Har de været der i over fire milliarder år - ligesom planeten selv? Eller er de kommet til senere? Nasa mener, at det nye studie peger i retning af det sidste. Formentlig er ringene ikke over 100 millioner år gamle, er teorien. I den forstand skal vi være glade, mener James O'Donoghue. - Vi er heldige at være her på samme tid som Saturns ringsystem, siger han.

Vi får også en ring Den gængse teori er ifølge Uffe Gråe Jørgensen, at ringene om Saturn er blevet dannet af måner, der er blevet knust til småstykker, som har fortsat i et kredsløb om planeten og er blevet til de ringe, vi kan se. Derfor vil Saturn på et tidspunkt få sine ringe igen. - Der vil komme andre måner, der knuses og danner nye ringe om Saturn. Og ved Neptun ved vi, at der er en meget stor måne på vej, og at den vil danne et endnu større ringsystem om Neptun end det om Jupiter, siger Uffe Gråe Jørgensen og kigger mod vores egen planet. - Jorden har formentlig også haft en ring engang - dengang Månen blev dannet helt tilbage ved solsystemets dannelse for 4,5 milliarder år siden.