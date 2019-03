Satellitfoto afslører vikingers skjulte huse

Computerprogrammet Google Earth hjælper arkæologer med at opdage hidtil ukendte bopladser.

Ved hjælp af computerprogrammet Google Earth kan man se satellitfotos af hele jorden fra en helt almindelig pc. Det har en gruppe af professionelle arkæologer sammen med nogle amatørarkæologer draget nytte af.

Ved at skaffe sig overblik over det danske landskab blandt andet på Google Earth har de fundet aftryk af en vikingeboplads på Vestsjælland.

- Det er smart, at man kan bruge Google Earth til at udforske jorden derhjemme fra skrivebordet som privatperson, og vi professionelle arkæologer har også nytte af programmet til at overskue terrænet, siger museumsinspektør på Museum Vestsjælland Michael Vennersdorf til Videnskab.dk.

Han er en af forskerne bag et nyt fund, som de netop har løftet sløret for.