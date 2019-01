Eventyrhaven: - Vejarbejdet i Odense har nu nået et omfang, hvor selv ænderne har måttet finde nye veje, bemærker Benny Nybo, Odense, til dette billede taget en frostkold og helt andefri dag i H.C. Andersen Haven, eller Eventyrhaven, som de lokale plejer at kalde byens grønne oase. Her på Bagsiden er vi mere imponerede over, hvordan nogen har kunnet plante et skilt så skråt i en vandet. Måske har nogen holdt fast i det, mens overfladen frøs til? /hafa