Rummets snemand kan være lige så gammel som Solsystemet

- Vi har aldrig før haft direkte observationer af et objekt i Kuiperbæltet, og de har en høj detaljegrad. Det giver os et vindue til det tidlige solsystem. Og så ligner det ovenikøbet to objekter, der er stødt sammen, siger han.

Som to snebolde

- Alt tyder på, at den har samlet sig ved relativt lav hastighed som et snefnug, der har ramt et andet og til sidst formet en snebold. Her er det så to store snebolde, der langsomt har ramt hinanden. Havde de haft mere fart på, havde de højst sandsynligt ødelagt hinanden frem for at hænge sammen, siger Kjartan Kinch.

Efterhånden som objekter klumper sig sammen, vil tyngdekraften blive stor nok til at holde dem sammen, men forskerne ved stadig ikke præcist, hvordan man kommer fra objekter på størrelse med sten på enkelte meter i diameter til kilometerstore objekter.